Dank einem 1:0-Erfolg in Bremen steht Bayern München am 32. Spieltag vorzeitig als deutscher Meister fest.

Fussball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball hinterher und am Ende gewinnen immer die Bayern. Naja, Gary Linekers legendärer Spruch nach der WM 1990 hatte nicht exakt diesen Wortlaut, doch er lässt sich ziemlich gut auf die Bayern übertragen.

Nummer 31 ist das Meistertor

Und so feiern die Münchner am drittletzten Spieltag in Bremen den Gewinn ihrer insgesamt 30. deutschen Meisterschaft, der 8. in Serie. Und wer erzielte wohl das Meistertor? Klar, Robert Lewandowski.

Der Pole wurde bei den abstiegsbedrohten Werderanern kurz vor der Pause hoch von Jérôme Boateng angespielt. Mit dem Rücken zum Gehäuse nahm Lewandowski den Ball mit der Brust an, drehte sich in bester Stürmermanier und liess Bremen-Keeper Jiri Pavlenka keine Chance. Das 1:0 war das 31. Saisontor für den 31-Jährigen.

Neuer hält den Titel fest

Mehr war nicht nötig, in Halbzeit 2 musste das Team von Coach Hansi Flick einzig in den Schlussminuten noch etwas zittern. Nach der gelb-roten Karte gegen Alphonso Davies (79.) bewahrte Manuel Neuer den Rekordmeister mit einer Glanzparade gegen Yuya Osako vor dem Ausgleich.

Dank dem Mini-Sieg in Bremen erhöhen die Bayern ihr Punktekonto 2 Spiele vor Schluss auf 76 Zähler. Der Rückstand des ersten Verfolgers Dortmund beträgt bei noch 3 ausstehenden BVB-Spielen 10 Punkte.

Triple noch immer möglich

Mit dem Gewinn der Bundesliga haben die Münchner ihr erstes Ziel erreicht. Der Erfolgshunger ist an der Säbener Strasse aber noch längst nicht gestillt. Am 4. Juli steht für die Bayern der Final im DFB-Pokal gegen Leverkusen an. Zudem sind Lewandowski und Co. auch in der Champions League noch dabei.