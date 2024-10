Mit Traumtoren am Fliessband haben die Münchner den Champions-League-Frust an Bochum ausgelassen und 5:0 gewonnen.

Legende: Hatten viel Grund zum Jubeln Kingsley Coman, Thomas Müller und Co. imago images/kolbert-press

Die 1:4-Klatsche im Camp Nou hatte arg am Selbstverständnis der Bayern gerüttelt: Doch die Münchner reagierten in der 8. Runde der Bundesliga auf ihre Art auf die Klatsche in der Champions League – wobei Bochum selbstredend mehr als eine Nummer kleiner war als Barça. Michael Olise schlenzte einen Freistoss auf dem Weg zum 5:0-Auswärtssieg direkt über die Mauer, ehe Jamal Musiala mit einem seltenen Kopfballtor nachlegte.

Harry Kane (58.) traf später nach starker Musiala-Vorarbeit, Joker Leroy Sané (65.) und Kingsley Coman (71.) legten dem bemitleidenswerten Bochumer Torhüter Patrick Drewes zwei weitere Male den Ball in den Winkel. Der VfL steht nach acht Spielen und der Entlassung von Peter Zeidler mit einem einzigen Punkt da.

08:08 Video Archiv: Zusammenfassung Barcelona – Bayern Aus Sport-Clip vom 23.10.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 8 Sekunden.