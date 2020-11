Legende: Stiessen auf ordentlich Gegenwehr Robert Lewandowski und Bayern München. Keystone

In der 8. Runde der Bundesliga hat Bayern München nach 10 Pflichtspiel-Siegen in Folge wieder Federn gelassen. Gegen Werder Bremen kam der Rekordmeister nicht über ein 1:1 hinaus. Maximilian Eggestein (45.) liess Werder-Coach Florian Kohfeldt in dessen 100. Bundesliga-Spiel sogar vom ersten Sieg in München seit 2008 träumen. Doch Kingsley Coman (62.) rettete Bayern einen Punkt.

Gladbach verspielt in Überzahl Sieg gegen Augsburg

Mönchengladbach kommt weiter nicht vom Fleck. Das Team von Trainer Marco Rose musste sich gegen Augsburg trotz Überzahl mit einem 1:1 begnügen. Florian Neuhaus brachte die Borussia in der 5. Minute in Führung. Die Gäste glichen in Unterzahl nach Gelb-Rot gegen Raphael Framberger (66.) durch Daniel Caligiuri (88.) erst kurz vor Schluss aus.

Wolfsburg setzte sich auswärts gegen Schalke mit 2:0 durch. Für die Gelsenkirchener, die seit dem 17. Januar auf einen Dreier warten, war es das 24. Bundesliga-Spiel ohne Sieg in Folge. Auch Leverkusen (2:1 bei Bielefeld) kam zu einem Auswärtssieg. Hoffenheim und Stuttgart trennten sich 3:3.