Tottenham siegt bei Everton mit 6:2 und festigt in der Premier League den 3. Tabellenplatz.

Im Goodison Park in Liverpool sahen die rund 40'000 Zuschauer die bislang torreichste Partie dieser Meisterschaft.

Heung-Min Son und Harry Kane, der nun bei 11 Saisontoren steht, zeichneten sich als zweifache Torschützen aus. Auch Dele Alli und Christian Eriksen trafen für die Spurs, die nunmehr 4 Meisterschaftsspiele in Folge gewonnen haben und in der Champions League in der K.o.-Phase stehen.

Tottenham festigt mit dem Sieg Tabellenrang 3. Der Rückstand auf Leader Liverpool beträgt weiterhin 6 Punkte, aber noch ist nicht einmal die Hälfte der Meisterschaft absolviert.