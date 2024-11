Kane trifft und trifft – Torreigen in Frankfurt

9. Runde in der Bundesliga

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In der 9. Bundesliga-Runde führt Harry Kane Leader Bayern München zum nächsten Erfolg.

Frankfurt schiesst Schlusslicht Bochum mit 7:2 aus dem Stadion.

Im Abendspiel (ab 18:30 Uhr) steht Dortmund gegen RB Leipzig unter Druck.

Bayern München ist in der Bundesliga auch nach 9 Spielen noch ungeschlagen. Der Rekordmeister bekundete beim 3:0-Heimsieg gegen Union Berlin keine Probleme und fuhr den 7. Saisonsieg ein. Mann des Spiels war einmal mehr Harry Kane. Der englische Starstürmer brachte die Münchner per Penalty in Führung (15.), leitete das 2:0 durch Kingsley Coman perfekt ein (43.) und erhöhte nach 51 Minuten auf 3:0.

Damit steht Kane bereits bei 11 Saisontoren. Seit seinem Wechsel im Sommer 2023 von Tottenham nach München hat der 31-Jährige in 41 Bundesliga-Partien 47 Mal getroffen.

Schützenfest in Frankfurt

Einen nicht alltäglichen Torreigen bekamen die Fans in Frankfurt zu sehen. Die Eintracht schoss Schlusslicht Bochum gleich mit 7:2 aus dem Stadion. Nicht weniger als 6 verschiedene Spieler trafen für Frankfurt. Der Franzose Hugo Ekitiké war einziger Doppeltorschütze.

Nach 20 Minuten führte die Eintracht bereits 3:0, nach 32 Minuten schon 4:0. Dank Toren in der 35. und 51. Minute vermochte Bochum auf 2:4 zu verkürzen. Doch Frankfurt sorgte mit 3 Goals binnen 8 Minuten (61.-69.) für glasklare Verhältnisse. Die Bilanz von Murat Ural und Markus Feldhoff, die nach der Entlassung von Peter Zeidler den VfL Bochum interimistisch betreuen, liest sich nach 2 Partien verheerend: 0 Punkte und 2:12 Tore.

Premiere für Kiel

Aufsteiger Holstein Kiel kam beim 1:0 zu Hause gegen Heidenheim zum 1. Bundesliga-Sieg der Klubgeschichte. Den einzigen Treffer der Partie markierte Verteidiger Patrick Erras per Kopf (28.). Gleichzeitig waren es die ersten Heim-Punkte für die Kieler, die bislang einzig bei 2 Remis in der Fremde gepunktet hatten. Auch der 2. Aufsteiger siegte: St. Pauli setzte sich bei Hoffenheim 2:0 durch.

Im Abendspiel steht Borussia Dortmund nach den enttäuschenden Ergebnissen der letzten Wochen unter Druck. Gegner Leipzig will mit einem Dreier wieder zu den Bayern aufschliessen.