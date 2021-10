Der SC Freiburg schlägt auswärts das schwächelnde Wolfsburg 2:0.

Leader Bayern München fertigt Hoffenheim 4:0 ab.

Dortmund besiegt Bielefeld auswärts 3:1.

Borussia Mönchengladbach taucht bei Hertha Berlin.

Der VfL Wolfsburg hat in der Bundesliga die 4. Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Coach Mark van Bommel unterlag Freiburg zuhause 0:2. Verteidiger Patrick Lienhart (27.) brachte die Breisgauer in Front. Der Treffer zählte, weil Kevin Mbabu das Abseits mit der Ferse unglücklich aufhob. Die Entscheidung führte Lucas Höler (68.) per Konter herbei. Renato Steffen wurde nach 80 Minuten ausgewechselt. Freiburg ist neu Dritter.

Legende: Wolfsburg kriselt weiter Die Freiburger jubeln, Kevin Mbabu (vorne) ist bedient. Keystone

Bayern München feierte gegen Hoffenheim einen 4:0-Heimsieg. Serge Gnabry (16.) nach schöner Kombination und Robert Lewandowski (30.) mit einem Prachtsschuss aus der Distanz sorgten früh für klare Verhältnisse. Eric-Maxim Choupo-Moting und Kingsley Coman setzten in der Schlussphase den Deckel drauf.

Kobel knallt gegen den Pfosten

Verfolger Borussia Dortmund belegt dank dem 3:1-Sieg in Bielefeld weiterhin mit einem Zähler Rückstand auf die Bayern Platz 2. In der Pause stand es schon 2:0 für die Gäste. Goalie Gregor Kobel, der bei einer Abwehraktion in den Pfosten prallte, blieb angeschlagen in der Kabine.

Marwin Hitz, der sein Saisondebüt für Schwarz-Gelb feierte, ersetzte ihn. Gegen den Elfmeter von Fabian Klos (87.) war er machtlos. Manuel Akanji und Cédric Brunner spielten durch. Der Bielefeld-Verteidiger verschuldete den Penalty, welchen Emre Can (31.) zum 1:0 verwandelte. In Abwesenheit von Stürmerstar Erling Braut Haaland netzten mit Jude Bellingham und Mats Hummels zwei weitere Akteure aus den hinteren Reihen ein.

Gladbach ohne Glück

Leipzig bezwang Greuther Fürth (mit Cedric Itten) nach Rückstand 4:1. Der Aufsteiger wartet somit weiter auf den ersten Saisonsieg.

Eine Woche nach dem 1:1 daheim gegen Stuttgart musste Borussia Mönchengladbach eine weitere Enttäuschung hinnehmen. Die Gladbacher verloren bei Hertha Berlin 0:1 und weisen nun wieder eine negative Bilanz (drei Siege, vier Niederlagen) auf. Marco Richter erzielte das einzige Tor kurz vor der Pause. Die vier Schweizer Internationalen spielten bei Gladbach durch.