1 / 4 Legende: Getroffen Dimitri Payet wird von einer Wasserflasche getroffen und geht zu Boden. imago images 2 / 4 Legende: Wieder Payet, wieder Marseille Der Marseille-Captain stand schon beim Abbruch in Nizza im August im Mittelpunkt. imago images 3 / 4 Legende: Behandlung und Unterbruch Payet wird auf dem Spielfeld behandelt, danach wird die Partie unterbrochen. imago images 4 / 4 Legende: Zurück in die Kabine Die Marseille-Spieler verlassen das Feld. Keystone

In der französischen Ligue 1 hat sich ein neuerlicher Skandal ereignet. Marseilles Dimitri Payet wurde beim Auswärtsspiel in Lyon in der 4. Minute von einer Wasserflasche aus dem Publikum am Kopf getroffen, kurz bevor er einen Eckball ausführen wollte.

Abbruch nach 2 Stunden des Wartens

Der Schiedsrichter unterbrach daraufhin die Partie sofort und schickte die beiden Teams in die Kabine. Nach über einer Stunde hiess es zunächst, dass das Spiel beim Stand von 0:0 fortgesetzt wird. Nach 2 Stunden kam dann aber die definitive Absage.

Schon vor der Ecke war das Spiel kurz unterbrochen worden, weil die Lyon-Fans dort Gegenstände in Richtung Spielfeld geworfen hatten. Der Schweizer Internationale Xherdan Shaqiri stand bei Lyon zum 8. Mal von Anfang auf dem Platz – wenn auch nur für kurze Zeit.

Skandal-Serie in der Ligue 1 reisst nicht ab

In Frankreich ist es in dieser Saison schon mehrfach zu ähnlich skandalösen Szenen gekommen. Und Payet stand auch schon einmal im Mittelpunkt: Im August war die Partie Nizza-Marseille abgebrochen worden, weil er eine auf ihn geworfene Plastikflasche zurück auf die Tribüne gefeuert hatte, worauf aufgebrachte Anhänge auf das Feld stürmten.