Der Schwede verlässt die Premier League per sofort. Es zieht den Stürmer in die Major League Soccer zu Los Angeles Galaxy.

Manchester United bestätigte am Donnerstagabend die Gerüchte, wonach Zlatan Ibrahimovic den englischen Rekordmeister verlassen würde. Die «Red Devils» einigten sich mit dem schwedischen Starstürmer auf eine sofortige Auflösung des Vertrags.

Ibrahimovic wechselt in die USA zu Los Angeles Galaxy. Bei den Kaliforniern unterschrieb er einen Zweijahresvertrag. Gemäss amerikanischen Medien soll Ibrahimovic in Los Angeles den für die MLS geltenden Maximallohn von 1,5 Millionen Dollar pro Jahr verdienen. So viel kassierte der Schwede in Manchester in etwas mehr als einem Monat.

Letzter Einsatz im Dezember

Der 36-jährige Schwede spielte seit 2016 für Manchester United, verpasste aber die letzte Saison wegen einer Bänderverletzung. Wegen anhaltender Knieprobleme und Trainingsrückstands spielte Ibrahimovic seit Dezember 2017 nicht mehr für die United.