Albian Hajdari wechselt mit einem «langfristigen Vertrag» vom FC Lugano in die Bundesliga zur TSG Hoffenheim.

Legende: Stellt sich der Herausforderung Bundesliga Albian Hajdari X/TSG Hoffenheim

Der ebenfalls in diesem Sommer zu Hoffenheim gewechselte Leon Avdullahu bekommt einen Landsmann als neuen Teamkollegen. Vom FC Lugano stösst Albian Hajdari zur TSG. Gemäss Mitteilung des Bundesligisten unterschrieb der 22-jährige Innenverteidiger einen «langfristigen Vertrag».

«Ich bin von dem mir aufgezeigten Weg in Hoffenheim absolut überzeugt. Mein Ziel ist es jetzt, auf dem Rasen alles zu geben und mit starken Leistungen dazu beizutragen, dass wir unsere Ziele als Klub verwirklichen», lässt sich Hajdari in der Klub-Mitteilung zitieren.

Nati-Debüt im März

Der gebürtige Baselbieter wurde beim FCB ausgebildet und wechselte 2020 in den Nachwuchsbereich von Juventus Turin. Die Italiener liehen Hajdari anschliessend wiederholt zum FCB und zu Lugano aus, ehe die Tessiner den Innenverteidiger 2023 definitiv übernahmen. In 110 Pflichtspielen für Lugano erzielte Hajdari 5 Tore.

Im März dieses Jahres debütierte Hajdari in einem Testspiel gegen Luxemburg in St. Gallen (3:1) unter Murat Yakin für die Schweizer A-Nationalmannschaft.