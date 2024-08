Legende: Der verlorene Captain ist zurück Ilkay Gündogan. imago images/NurPhoto

Ilkay Gündogan verlässt den FC Barcelona wie erwartet und kehrt nach nur einem Jahr wieder zu Manchester City zurück. Gemeinsam mit dem englischen Meister verkündete der 33-Jährige seinen Wechsel am Freitag in den Sozialen Medien. «Die Möglichkeit zu haben, hierher zurückzukehren, bedeutet mir so viel», so der Verteidiger, der vor seinem Wechsel nach Spanien während 7 Saisons für City gespielt hatte.

Gutes Verhältnis zu Guardiola

Gündogan, der zu Beginn der Woche seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bekannt gegeben hatte, besass bei Barcelona noch einen Vertrag über weitere zwei Jahre. Bei ManCity, wohin er nun ebenfalls ablösefrei zurückkehrt, unterschreibt er zunächst bis 2025. Vor allem Teammanager Pep Guardiola habe sich zuletzt für eine Rückkehr von einem seiner Lieblingsspieler stark gemacht.

Der Wechsel ist deshalb ablösefrei, weil das finanziell angeschlagene Barcelona Gehälter einsparen muss. Der von Leipzig verpflichtete Dani Olmo konnte wegen der Restriktionen der Liga bislang nicht registriert werden.