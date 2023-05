Granit Xhaka brachte Arsenal gegen Wolverhampton zuhause mit einem Doppelpack (11./14.) in Führung. Es war das erste Mal, dass Xhaka in einem Profi-Spiel doppelt traf. Am Ende gewannen die Londoner, die lange Meisterträume gehegt hatten, mit 5:0. Der Schweizer Nationalspieler, der bei Bayer Leverkusen gehandelt wird, wurde in der 75. Minute unter grossem Applaus von den Rängen ausgewechselt. Es gilt als wahrscheinlich, dass es Xhakas letztes Spiel für Arsenal gewesen ist.

Xhaka wird sicherheitshalber schon mal verabschiedet

Leicester und Leeds steigen ab

Leicester City steigt derweil aus der Premier League ab. Der 2:1-Sieg gegen West Ham nutzte nichts, weil auch Everton gewann. Vor 9 Jahren war Leicester in die Premier League aufgestiegen, 2 Jahre später holte sich das Team sensationell den Meistertitel.

Everton, das seit 1954 in Englands höchster Liga spielt, behielt beim Heimspiel gegen Bournemouth die Nerven (1:0) und wandte den Abstieg ab. Wie Leicester tritt auch Leeds (1:4 gegen Tottenham) den Gang in die Zweitklassigkeit an. Southamptons Abstieg war schon festgestanden.