Legende: Konsternation Die Freiburger verlieren überraschend. imago images/Noah Wedel

Wie schon im Vorjahr ist der SC Freiburg im DFB-Pokal an einem Unterklassigen gescheitert. Letzte Saison bedeutete der Zweitligist Paderborn bereits in der 2. Runde Endstation, nun war im Achtelfinal Drittligist Bielefeld zu stark. Der Bundesliga-Sechste verlor überraschend, aber verdient mit 1:3 bei der Arminia.

Christopher Lannert in der 28. Minute, Julian Kania in der 36. Minute per Handelfmeter und Louis Oppie in der 81. Minute erzielten die euphorisch bejubelten Tore für die Gastgeber. Die Freiburger konnten zwischenzeitlich durch Michael Gregoritsch verkürzen (63.). Florent Muslija hatte für die Gäste nach rund einer Viertelstunde vom Punkt kläglich vergeben.

Stuttgart ohne Probleme

Keine Probleme bekundete Stuttgart mit Jahn Regensburg. Der Bundesligist, bei dem Fabian Rieder in der Startelf stand, siegte beim Tabellenschlusslicht der 2. Liga souverän 3:0.