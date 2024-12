Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Bayer Leverkusen wahrt dank dem 1:0-Erfolg auswärts bei Bayern München die Chance auf die Titelverteidigung im deutschen Pokal. Den entscheidenden Treffer markierte der eingewechselte Nathan Tella 20 Minuten vor dem Ende per Kopf auf Flanke von Alejandro Grimaldo.

Die letztlich wohl spielentscheidende Szene hatte sich jedoch bereits nach 17 Minuten ereignet, als der Leverkusener Jeremie Frimpong nach einem Zuspiel in die Tiefe von Manuel Neuer umgerannt wurde. Der Goalie der Bayern erhielt dafür folgerichtig die rote Karte – seine erste im Alter von 38 Jahren und nach über 850 Profispielen.

Legende: Die Szene des Spiels Manuel Neuer räumt Jeremie Frimpong mit einem Bodycheck aus dem Weg. imago images/kolbert-press

Die Bayern konnten das Spiel trotz Unterzahl lange ausgeglichen gestalten und waren gar die bessere Mannschaft. Ein strukturierter und von Nati-Captain Granit Xhaka dirigierter Angriff reichte den Gästen zum siegbringenden Tor. Für die erfolgsverwöhnten Münchner ist es abermals ein vorzeitiges Aus im Cup. In den letzten fünf Jahren kamen sie nie über den Viertelfinal hinaus. Dreimal scheiterten sie bereits in der 2. Runde, nun im Achtelfinal.

Freiburg stolpert in Bielefeld

Wie schon im Vorjahr scheiterte der SC Freiburg an einem Unterklassigen. Letzte Saison hatte der Zweitligist Paderborn bereits in der 2. Runde Endstation bedeutet, nun war im Achtelfinal Drittligist Bielefeld zu stark. Der Bundesliga-Sechste verlor überraschend, aber verdient mit 1:3.

Christopher Lannert (28.), Julian Kania (36./Handelfmeter) und Louis Oppie (81.) erzielten die euphorisch bejubelten Tore für die Gastgeber. Die Freiburger konnten zwischenzeitlich durch Michael Gregoritsch verkürzen (63.). Florent Muslija hatte für die Gäste nach rund einer Viertelstunde vom Punkt kläglich vergeben.

Bremen siegt spät, Stuttgart ohne Probleme

Mühe hatte Werder Bremen, das sich erst in der Nachspielzeit in die nächste Runde rettete. Ein Tor von Anthony Jung in der 94. Minute entschied die Partie gegen das unterklassige Darmstadt.

Keine Probleme bekundete Stuttgart mit Jahn Regensburg. Der Bundesligist, bei dem Fabian Rieder in der Startelf stand, siegte beim Tabellenschlusslicht der 2. Liga souverän 3:0.