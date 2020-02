Bayern München zieht dank einem 4:3-Erfolg gegen Hoffenheim in den Viertelfinal des DFB-Pokals ein. Auch Union ist weiter.

Die Bilanz von Bayern München im Jahr 2020 liest sich auch nach dem Pokal-Achtelfinal gegen Hoffenheim perfekt. Das Team von Trainer Hansi Flick fuhr im 4. Pflichtspiel den 4. Sieg ein. Insgesamt bauten die Bayern ihre Siegesserie auf 8 Spiele aus. Allerdings sehnte der deutsche Meister gegen die TSG zum Ende den Schlusspfiff herbei.

7 Tore und es hätten mehr sein können

Darauf hatte rund 10 Minuten vor Schluss nichts hingedeutet. Robert Lewandowski hatte in der 80. Minute mit seinem 2. Tor des Abends auf 4:1 erhöht. Doch anstatt den Vorsprung souverän über die Zeit zu bringen, geriet Bayern nochmals ins Wanken.

Der Ex-Hopper Munas Dabbur brachte Hoffenheim auf Zuspiel des Schweizers Steven Zuber in der 83. Minute auf 2:4 heran. In der Nachspielzeit gelang dem israelischen Stürmer gar noch das 3:4. Trotz weiteren gefährlichen Torannäherungen in den Schlusssekunden blieb Hoffenheim das Comeback verwehrt.

Fischers Union mit Zittersieg gegen Viertligisten

Ebenfalls in der Runde der letzten 8 steht Union Berlin. Es dauerte jedoch fast 86 Minuten, ehe Robert Andrich das Team von Trainer Urs Fischer mit dem einzigen Tor der Partie erlöste. Zuvor hatte sich der Bundesligist am viertklassigen SC Verl die Zähne ausgebissen.

Mit dem Einzug in den Viertelfinal des DFB-Pokals dürften die zuletzt schwächelnden Berliner etwas Selbstvertrauen getankt haben. Am vergangenen Wochenende hatte es für die «Eisernen» bei Borussia Dortmund eine 0:5-Klatsche abgesetzt.

Leverkusen schlägt Stuttgart

Im Rennen um den Pokalsieg bleibt auch Bayer Leverkusen. Die «Werkself» setzte sich zuhause gegen den Zweitligisten VfB Stuttgart mit 2:1 durch. Sämtliche Treffer fielen nach der Pause.

Es brauchte ein Geschenk von Stuttgart-Goalie Fabian Bredlow, um das Skore in der 71. Minute zu eröffnen. Der Konkurrent des Schweizer Keepers Gregor Kobel boxte den Ball ins eigene Tor. In der Schlussphase erhöhte Lucas Alario auf 2:0, bevor der Stuttgarter Silas Wamangituka für den Schlusspunkt sorgte.

Übersicht aller Achtelfinals am Mittwoch

Bayern München - Hoffenheim 4:3

- Hoffenheim 4:3 SC Verl - Union Berlin 0:1

0:1 Bayer Leverkusen - Stuttgart 2:1

- Stuttgart 2:1 Saarbrücken - Karlsruhe 0:0 n.P. 5:3

Diese Teams stehen im Viertelfinal des DFB-Pokals Schalke 04

Werder Bremen

Eintracht Frankfurt

Fortuna Düsseldorf

Union Berlin

Bayer Leverkusen

Bayern München

Saarbrücken



