Im DFB-Pokal gegen Mainz jubelte Yann Sommer über seinen ersten Sieg im Dress des FC Bayern München. Sonderlich hart musste der Schweizer Torhüter für den Erfolg aber nicht arbeiten. Seine Vorderleute bescherten ihm beim 4:0-Sieg einen ruhigen und unaufgeregten Arbeitstag.

Von der ersten Minute an ereignete sich das Geschehen in der Mainzer Spielhälfte. Die Partie war denn auch bereits vor dem Pausenpfiff entschieden. Eric Maxim Choupo-Moting eröffnete in der 19. Minute das Skore. Jamal Musiala (30. Minute) und Leroy Sané (43.) schenkten den überforderten Mainzern zwei weitere Tore ein.

Bei Mainz, wo Silvan Widmer in der 40. Minute angeschlagen ausgewechselt wurde und Edimilson Fernandes durchspielte, ging offensiv während den gesamten 90 Minuten wenig. Die einzigen Aufreger waren zwei rote Karten für Trainer Bo Svensson (82.) und Verteidiger Alexander Hack (86.). Spielerisch kontrollierten die Bayern die Partie auch im zweiten Durchgang. Kurz vor Schluss erzielten sie durch Alphonso Davies gar noch den 4. Treffer.

Auch Leipzig im Viertelfinal

Titelverteidiger RB Leipzig geriet in seiner Achtelfinalpartie beim 3:1-Heimsieg gegen Hoffenheim nur kurz ins Wanken. In der 76. Minute brachte Kasper Dolberg die von Ex-FCZ-Coach André Breitenreiter trainierte TSG wieder auf 1:2 heran. Nur 8 Zeigerumdrehungen später stellte Timo Werner den Zwei-Tore-Vorsprung aber wieder her und sorgte damit für die Entscheidung. In der ersten Halbzeit hatten Emil Forsberg und Konrad Laimer für Leipzig getroffen.