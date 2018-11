Im Achtelfinal gegen Blackpool brachte Stephan Lichtsteiner Arsenal in der 33. Minute in Führung. Der 34-Jährige spitzelte einen Pass aus dem Mittelfeld geschickt am Goalie vorbei zum 1:0.

8 Jahre nach Sol Campbell

Mit 34 Jahren und 288 Tagen ist Lichtsteiner der älteste Arsenal-Torschütze in einem Pflichtspiel seit Sol Campell, der im Februar 2010 mit 35 Jahren gegen Porto erfolgreich gewesen war.

Seinen letzten Treffer in einem Pflichtspiel hatte Lichtsteiner am 7. Oktober 2017 für die Schweizer Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Ungarn erzielt.