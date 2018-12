Luka Modric kann sich kaum noch vor Trophäen retten. Der Kroate schwang auch bei der Ehrung des «Ballon d'Or», den die französische Zeitschrift France Football seit 1956 vergibt, obenaus. Zuvor war er bereits von der Fifa zum Weltfussballer und von der Uefa zu Europas Fussballer des Jahres gekürt worden.

Weder Ronaldo noch Messi

Im Pariser Grand Palais liess Modric nun Portugals Cristiano Ronaldo und Frankreichs Antoine Griezmann hinter sich. «Der Ballon d'Or war immer schon mehr als ein Kindheitstraum für mich», sagte Modric.

Modric hatte in diesem Jahr mit Real Madrid zum 3. Mal in Folge die Champions League gewonnen und sein Land an der WM in Russland bis in den Final geführt.

Modric räumt 2018 ab Bild 1 / 5 Legende: Nun auch noch den «Ballon d'Or» Erstmals darf Luka Modric diese Trophäe in die Höhe stemmen. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Fifa-Weltfussballer Bereits früher im Jahr gewann Modric den Fifa-Award «The Best» vor Ex-Teamkollege Cristiano Ronaldo. Imago Bild 3 / 5 Legende: Europäische Titel Modric wurde als bester Spieler der Champions League 2017/18 ausgezeichnet. Ebenso gewann er die Wahl als bester Spieler Europas 2018. Reuters Bild 4 / 5 Legende: Champions League Zum dritten Mal in Folge gewann Modric 2018 die CL mit Real Madrid. Imago Bild 5 / 5 Legende: Weltmeisterschaft 2018 Nach dem verlorenen Final gegen Frankreich (2:4) wurde Modric zum besten Spieler des Turniers erkoren. Imago

Lionel Messi wurde nur 5. Erstmals seit 2007 ging der Titel damit weder an Ronaldo noch an Messi.

Erstmals wurden auch die beste Fussballerin und der beste Newcomer geehrt. Die Preise gingen an die Norwegerin Ada Hegerberg und den Franzosen Kylian Mbappé.