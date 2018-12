Serge Gnabry (in der Luft).

In der 13. Runde der Bundesliga kommen die Bayern in Bremen zu einem 2:1-Sieg.

Weil auch Dortmund zuhause gewinnt, bleibt der Abstand der Münchner zur Spitze bei 9 Punkten.

Stuttgart kommt zum 2. Sieg unter Trainer Markus Weinzierl und verlässt die Abstiegsplätze.

Serge Gnabry ist in Hochform. Ende November verpasste er zwar 2 Spiele wegen Adduktorenbeschwerden, hatte anfangs Monat allerdings auch 4 Tore erzielt und eine Vorlage geliefert. Im Dezember macht er dort weiter, wo er vor seiner Verletzung aufgehört hatte.

Mit seinen beiden Toren (20./50.) gegen seinen Ex-Klub Bremen sorgte er dafür, dass sich der Rückstand der Bayern auf die Tabellenspitze nicht vergrösserte. Yuya Osako traf in der 33. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Alcacer auf Rekordjagd

Ebenfalls treffsicher zeigte sich Paco Alcacer. Der BVB-Stürmer erzielte beim 2:0 gegen Freiburg in der Nachspielzeit sein 9. Jokertor der laufenden Saison. Damit egalisierte er den Rekord von Nils Petersen, welcher jedoch eine komplette Saison dazu benötigt hatte. Marco Reus hatte Dortmund per Penalty in Führung gebracht (40.).

Stuttgart über dem Strich

Nach 11 Spieltagen verliess der VfB Stuttgart erstmals wieder die Abstiegsplätze. Gegen Augsburg feierten die Schwaben zuhause einen 1:0-Sieg. Der ehemalige Lugano-Stürmer Anastasios Donis traf in der 39. Minute. Nürnberg kann jedoch am Montag mit einem Punktgewinn gegen Leverkusen Stuttgart wieder auf den Relegationsplatz verdrängen.

Die Resultate der weiteren Spiele

Hannover 96 – Hertha Berlin 0:2 (0:1)

TSG Hoffenheim – Schalke 04 1:1 (0:0)

Manuel Akanji wieder verletzt Der Schweizer Innenverteidiger von Borussia Dortmund verpasste das Heimspiel gegen Freiburg wegen einer Zerrung der Kniegelenkskapsel. Die Verletzung hatte Akanji in der Champions League gegen Brügge erlitten. Wie lange der 23-Jährige pausieren muss, gab der Klub nicht bekannt.

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachmittagsbulletin, 01.12.2018, 17:40 Uhr.