Borussia Dortmund gewinnt eine packende Partie gegen Augsburg in der letzten Minute 4:3.

Joker Mario Götze sorgt bei seinem Saisondebüt in der Bundesliga beinahe für eine unglaubliche Geschichte.

Der eingewechselte Paco Alcacer entscheidet das Spiel mit 3 Toren.

Es wäre eine Geschichte gewesen, wie sie nur der Sport schreiben kann. Mario Götze kam in der 77. Minute beim Stand von 1:2 aus Sicht der Dortmunder ins Spiel. Es war sein erster Bundesliga-Einsatz in der laufenden Saison. Seine bisherige Reservisten-Rolle hatte in den Medien für viel Gesprächsstoff und Spott gesorgt.

Götzes erfolgreiches Saisondebüt

In der Partie gegen Augsburg sollte er alle Kritiker Lügen strafen. 3 Minuten nach seiner Einwechslung fällt der Ausgleichstreffer, weitere 4 Minuten später (84.) netzt er gleich selbst zum 3:2 ein. Wäre die Partie dann zu Ende gewesen, Götze hätte sich als Matchwinner feiern lassen dürfen.

Alcacer braucht 14 Minuten pro Tor

Die Geschichte hatte da jedoch erst begonnen. Auch ein anderer BVB-Spieler hatte Lust, sich in die Annalen einzutragen. Paco Alcacer, eingewechselt in der 59. Minute, erzielte in dieser Partie nämlich seine Bundesligatreffer 4, 5 und 6 dieser Saison. Gebraucht hat er für diese 6 Treffer gerade einmal 81 Spielminuten, was einen Schnitt von 14 Minuten pro Tor macht.

Die ersten beiden Treffer waren jeweils Ausgleichstreffer (62./80.). Beim letzten Tor in der 6. Minute der Nachspielzeit zirkelte der Spanier einen Freistoss direkt zum 4:3-Sieg in die Maschen. So schnappte Alcacer Götze den Titel «Matchwinner» im allerletzten Moment noch weg.

Bundesliga Resultate und Tabelle

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 06.10.2018 18:00 Uhr