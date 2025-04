Wilder Klassiker: Kobel und BVB erkämpfen sich 2:2 in München

Legende: Nimmt einen Punkt aus der Allianz Arena mit BVB-Goalie Gregor Kobel, hier vor Thomas Müller in dessen letztem Klassiker am Ball. Keystone/DPA/Sven Hoppe

Bayern München hat es in der 29. Runde der Bundesliga verpasst, den Ausrutscher von Leverkusen (0:0 gegen Union Berlin) auszunutzen. Mit einem Sieg hätte der deutsche Rekordmeister den Vorsprung auf 8 Punkte ausbauen können bei noch 5 ausbleibenden Spielen.

Tatsächlich sah es in der Allianz Arena nach 69 Minuten kurzzeitig sehr gut aus. Das Team von Trainer Vincent Kompany traf soeben innert 4 Minuten 2 Mal zum 2:1. Erst hatte Raphael Guerreiro auf Pass von Thomas Müller das 1:1 erzielt (65.), kurz später brachte Serge Gnabry die Münchner in Führung – beide Akteure hatte Kompany erst kurz zuvor eingewechselt.

Kobel mit starker Partie

Doch der BVB, der in der 48. Minute mit seiner ersten Chance nach einem Konter durch Maximilian Beier in Front gegangen war, fand eine Antwort. Waldemar Anton glich nach einer Ecke per Abstauber zum 2:2 aus (75.). Dabei blieb es bis zum Schluss trotz letzten Versuchen seitens der Bayern.

Generalprobe vor CL-Rückspielen Box aufklappen Box zuklappen Für beide Teams war es die Generalprobe vor den Viertelfinal-Rückspielen in der Champions League. Die Bayern liegen nach dem Hinspiel gegen Inter Mailand 1:2 hinten, der BVB gegen «Barça» fast aussischtslos mit 0:4.

BVB-Goalie Gregor Kobel durfte sich ein paar Mal auszeichnen, gerade in der 1. Halbzeit gegen Harry Kane (20./45.+2) und Michael Olise (41.). Bei den platzierten Schüssen von Guerreiro und Gnabry konnte der Nati-Goalie nichts ausrichten.

