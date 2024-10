Legende: Muss sich nach einem neuen Job umschauen Peter Zeidler. imago images/Eibner

Nach nur knapp vier Monaten im Amt ist Peter Zeidler seinen Job in der Bundesliga schon wieder los. Die Verantwortlichen des VfL Bochum zogen die Konsequenzen aus dem miserablen Saisonstart und stellten den 62-jährigen Trainer frei.

Der Klub aus dem Ruhrpott, bei dem auch der Schweizer Noah Loosli unter Vertrag ist, steht mit nur einem Punkt aus 7 Spielen am Ende der Tabelle. Im Kellerduell gegen Hoffenheim setzte es am Samstag ein 1:3 ab.

Kaum Verbesserungen

«Es fehlt die Überzeugung, dass der VfL in der bisherigen personellen Konstellation das Ziel Klassenerhalt schaffen kann», heisst es in der Klub-Mitteilung. «Trotz vieler Gespräche und Bemühungen in den vergangenen Wochen ist es nicht gelungen, signifikante Verbesserungen in sportlicher oder tabellarischer Hinsicht zu erzielen.»

Zeidler hatte auf diesen Sommer hin den Sprung in die oberste Liga seines Heimatlandes gewagt. Zuvor war er sechs Jahre lang für den FC St. Gallen tätig gewesen.

00:31 Video Archiv: St. Gallen verliert Trainer Zeidler Aus Sport-Clip vom 03.06.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.