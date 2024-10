Weil der Serie-A-Aufsteiger in Neapel herzlich empfangen wurde, gibt es beim Rückspiel für jeden Gästefan ein Gratis-Bier.

In Como sagt man mit einem Bier grazie

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Punkte gab es für Como gegen Napoli am vergangenen Wochenende bei der 1:3-Niederlage zwar keine. Dafür wurde das Team von Cesc Fabregas und seine Fans im Süden von den «Partenopei» besonders herzlich willkommen geheissen. «Como möchte sich bei Napoli und seinen Fans für die Gastfreundschaft bedanken. Die Stimmung im Maradona-Stadion war unvergleichlich», schrieb der Aufsteiger auf X.

Nun will sich Como auf ganz besondere Weise bedanken: mit einem Gratis-Bier für jeden Napoli-Fan, der beim Rückspiel im Februar 2025 im Stadio Giuseppe Sinigaglia erscheint. Neben der temporären Tabellenführung haben die Fans des Meisters von 2023 so also noch weiteren Grund zur Freude.