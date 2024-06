Legende: Cheftrainerin in der 3. Liga Sabrina Wittmann. KEYSTONE/DPA/Daniel Karmann

Der FC Ingolstadt hat Sabrina Wittmann von der Interims- zur Cheftrainerin befördert. Die 32-Jährige bleibe auch in der neuen Saison für die Fussballer in der 3. Liga verantwortlich, teilte der FCI am Mittwoch mit. Wittmann war Anfang Mai die erste Frau, der als Trainerin die Verantwortung für eine Männermannschaft in den höchsten drei Ligen Deutschlands übertragen worden war.

Unter Wittmann blieb Ingolstadt ungeschlagen und feierte den ersten Landespokal-Erfolg der Vereinsgeschichte – damit qualifizierte sich der Verein auch für den DFB-Pokal. In der Liga sprang nur Rang zehn heraus. In der neuen Saison wollen die Schanzer die Aufstiegsplätze zur 2. Bundesliga ins Visier nehmen.

«Unheimlich stolz»

Die gebürtige Ingolstädterin zeigte sich «unheimlich stolz und dankbar, dass diese Reise, die wir begonnen haben, nun fortgesetzt wird». Wittmann ist bereits seit 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im Verein. Auch die Fans hatten sich für einen Verbleib der Trainerin starkgemacht.