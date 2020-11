Zwei Altstars trumpfen am Sonntag in der Serie A auf.

Altstars glänzen in Serie A

Legende: Schiesst Milan zum 2:1-Erfolg Zlatan Ibrahimovic. Getty Images

Zuerst eine Vorlage zum 1:0, dann der Traumtreffer zum 2:1-Auswärtssieg gegen Udinese: Der Nachmittag Zlatan Ibrahimovics war ein voller Erfolg. Es lief die 83. Minute, als der Schwede wieder einmal seine Akrobatik unter Beweis stellte. Per Fallrückzieher schoss er die «Rossoneri» zum 5. Sieg im 6. Spiel. Etwas Glück bekundete der 39-jährige «Ibra» bei der Aktion jedoch, befand sich sein Bein bei der Schussabgabe doch auf der Höhe eines heranstürmenden Udinese-Verteidigers.

Auch bei Meister Juventus Turin glänzte ein alternder Star. Cristiano Ronaldo führte die «Alte Dame» bei Aufsteiger Spezia zum 4:1-Sieg. In der 56. Minute eingewechselt, traf der 35-Jährige 3 Minuten später zum 2:1. Auch das Tor zum 4:1 per Penalty erzielte der Portugiese, der nach über 20 Corona-Tests endlich nicht mehr positiv getestet worden war.

Torjäger Ciro Immobile (95.) und Felipe Caicedo (98.) sicherten derweil Lazio Rom in der Nachspielzeit einen-4:3-Sieg bei Torino (mit Ricardo Rodriguez). Die AS Roma – Gegner von YB in der Europa League – bezwang die Fiorentina 2:0 und ist Sechster. Napoli unterlag überraschend Sassuolo (0:2).