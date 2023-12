Zum ersten Mal seit 28 Jahren wird in der Premier League am 24. Dezember gespielt – zum Unmut von Chelseas Mauricio Pochettino.

Legende: Muss an seinem Hochzeitstag arbeiten Chelsea-Coach Mauricio Pochettino. IMAGO / Pro Sports Images

Dass der Ball auf der Insel über die Weihnachtstage rollt, hat in der Premier League Tradition. Der Boxing Day am 26. Dezember erfreut sich seit jeher grosser Beliebtheit, die Fans strömen in Scharen in die Stadien.

In diesem Jahr wartet der Spielplan jedoch mit einer Besonderheit auf. Am 24. Dezember (14 Uhr Schweizer Zeit) ist die Partie zwischen Wolverhampton und Chelsea angesetzt. Ursprünglich hätte das Duell am 23. Dezember stattfinden sollen, wurde aber um einen Tag nach hinten verschoben, um die Live-Übertragung auf Sky zu ermöglichen.

Zum bisher einzigen Mal in der 1992 gegründeten Premier League hatten Leeds United und Manchester United vor 28 Jahren eine Partie an Heiligabend ausgetragen.

Chelsea-Coach Mauricio Pochettino muss nun gleich doppelt in den sauren Apfel beissen. Der Argentinier feiert an jenem Tag seinen 31. Hochzeitstag. Es dürfte eine schwere Aufgabe werden, seine Frau von einer Reise in die Midlands zu überreden, scherzte der Trainer. Ob er wenigstens drei Punkte für unter den Weihnachtsbaum mitnehmen kann?