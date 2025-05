Legende: Schiesst Barcelona zum Meistertitel Lamine Yamal. IMAGO / Pressinphoto

Mit einem Last-Minute-Tor hatte Real Madrid die vorzeitige Meisterfeier des FC Barcelona am Mittwoch vertagt. 24 Stunden darauf krönte sich das Team von Trainer Hansi Flick nun auf dem Rasen zum spanischen Meister. Nach dem 2:0-Sieg bei Stadtrivale Espanyol kann Barça zwei Runden vor Schluss nicht mehr von Rang 1 verdrängt werden.

Zum Meisterschützen avancierte Lamine Yamal. Das 17-jährige Supertalent wurde in der 53. Minute von Dani Olmo lanciert und zog an der Strafraumkante zur Mitte. Sein Schlenzer aus rund 17 Metern schlug unnachahmlich in der linken oberen Ecke ein. Die knappe Führung brachten die Gäste ohne zu Zittern über die Zeit. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Fermin Lopez den Deckel drauf.

Seit 17 Spielen unbesiegt

Barcelona verdiente sich den 28. Meistertitel der Klubgeschichte unter anderem dank einer unglaublichen Serie seit dem Jahreswechsel. 2025 verloren die Katalanen in der Meisterschaft kein einziges Spiel. In 17 Spielen fuhr das Flick-Team 15 Siege und zwei Unentschieden ein.

Vor dem Spiel: Auto fährt in Menschenmenge Box aufklappen Box zuklappen Vor dem Derby zwischen Espanyol Barcelona und dem FC Barcelona ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die Partie wurde kurz nach dem Anpfiff unterbrochen, die Zuschauer über das Geschehen informiert. Die Regionalpolizei sprach auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP von einen «unbeabsichtigten» Vorfall. Mindestens 13 Personen erlitten leichte Verletzungen. Laut spanischer Medien verliessen mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer aus Protest das Stadion, da sie der Meinung waren, dass das Spiel unter diesen Umständen nicht hätte stattfinden dürfen.

