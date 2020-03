Legende: Hilft in der Krise Lionel Messi. Keystone

Lionel Messi spendet als Unterstützung in der Corona-Krise eine halbe Million Euro an die in der katalanischen Hauptstadt ansässige «Hospital Clinic». Die gleiche Summe stellt der Barcelona-Stürmer zudem einem Krankenhaus in seiner argentinischen Heimat für den Kampf gegen das Virus zur Verfügung.

Die Klinik in Barcelona bestätigte die finanzielle Unterstützung des Weltfussballers, ohne aber eine genaue Summe zu nennen. «Diese Spende wird unter anderem für die Forschung und den Erwerb von Beatmungsgeräten zur Versorgung schwerkranker Patienten verwendet», hiess es.

Messis Klub Barcelona hatte bereits am Dienstag angekündigt, in der Corona-Krise den Gesundheitsbehörden der Region Katalonien Klubanlagen und Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen.