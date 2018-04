Chelsea musste innert Wochenfrist die 2. Enttäuschung in der Premier League hinnehmen. Am letzten Sonntag hatte im Derby gegen Tottenham zuhause ein 1:3 resultiert. Nun gelang gegen West Ham an der Stamford Bridge sogar nur ein 1:1. Azpilicueta hatte die «Blues» in Führung gebracht, Hernandez konnte in der 73. Minute für die Gäste ausgleichen.

6 Runden vor Saisonende weist das auf Rang 5 liegende Chelsea nun 10 Punkte Rückstand auf das viertplatzierte Tottenham auf. Die besten 4 Klubs spielen nächste Saison in der Champions League.

Welbeck mit Siegtor

Arsenal gewann seine Sonntagspartie zuhause gegen Southampton 3:2. Damit liegen die «Gunners» noch 3 Punkte hinter Chelsea. Austin konnte für die abstiegsgefährdeten Gäste in der 73. Minute ausgleichen, doch Welbeck sicherte Arsenal mit einem Kopfballtor den Sieg. Einziger Wermutstropfen: Der Ex-Basler Elneny flog in der Nachspielzeit wegen einer Tätlichkeit noch vom Platz.