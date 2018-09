Die «Blues» kommen bei West Ham nicht über ein 0:0 hinaus und geben erstmals Punkte ab. Arsenal feiert 4. Sieg in Serie.

6 Pflichtspiele, 6 Siege: Chelsea hatte unter Neo-Trainer Maurizio Sarri einen veritablen Glanzstart hingelegt. Nun fand die makellose Serie der «Blues» bei Stadtrivale West Ham ein Ende. Die «Hammers» mauerten sich – auch dank einer starken Leistung von Goalie Lukasz Fabianski – zu einem 0:0.

Das Remis hat zur Folge, dass Liverpool nach sechs Premier-League-Spieltagen als einziges Team verlustpunktlos dasteht. Manchester City und Chelsea folgen mit 16 Zählern auf den Rängen 2 und 3.

Arsenal macht weiter Boden gut

Im zweiten Sonntagspiel führte das Sturmduo Alexandre Lacazette/Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal zum 2:0-Sieg gegen Everton. Granit Xhaka spielte bei den «Gunners» durch, Stephan Lichtsteiner kam nicht zum Einsatz. Dank dem 4. Sieg in Serie klettert das mit zwei Niederlagen in die Saison gestartete Arsenal in der Tabelle auf Rang 6.