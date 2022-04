Granit Xhaka sprach ausführlich über seine schwierige Zeit 2019 in London.

Legende: Seine schwierigsten Momente Granit Xhaka bei seiner Auswechslung gegen Crystal Palace im Oktober 2019. reuters/Tony O'Brian

Seit 6 Jahren spielt Granit Xhaka für Arsenal London. In dieser langen Zeit musste der Captain der Schweizer Nati einige schwierige Phasen durchstehen. Besonders eingeprägt hat sich beim 29-Jährigen ein Abend im Oktober 2019, wie er in einem ausführlichen Gespräch mit The Player's Tribune verriet. Im Spiel gegen Crystal Palace war Xhaka – damals Arsenal-Captain – von den eigenen Fans gnadenlos ausgebuht worden.

«Ich war schockiert. So etwas hatte ich noch nie erlebt», berichtete Xhaka. «Ich werde die Gesichter der Fans nie vergessen. [...] Es war Hass. Purer Hass.» Nach diesem Erlebnis war der Schweizer kurz davor, Arsenal zu verlassen. «Ich hatte einen Vertrag eines anderen Klubs vorliegen. Meine Koffer waren gepackt», so Xhaka. Schliesslich entschied sich der Mittelfeldspieler aber gegen einen Abschied. Der Grund war Coach Mikel Arteta, der mit Xhaka grosse Pläne hatte.

Die teils harschen Kritiken in England sieht Xhaka problematisch. «Viele Spieler fürchten sich davor. Ich komme damit klar. Aber es ist einfacher für mich, für die Schweiz zu spielen. Ich fühle dort mehr Liebe.»