In der Premier League übernehmen die «Reds» nach einem 2:0 in Cardiff wieder die Tabellenführung.

Legende: Schrei der Erlösung Georginio Wijnaldum trifft gegen Cardiff zum 1:0. Reuters

Nach der erfolgreichen Halbfinal-Qualifikation in der Champions League gegen Porto hat Liverpool auch in der Meisterschaft bewiesen, dass es in Topform ist. Zwar bekleckerten sich die «Reds» beim 2:0 in Cardiff nicht mit Ruhm.

Dank den beiden Toren von Georginio Wijnaldum nach einem Eckball (57.) und James Milner per Penalty (81.) fuhr das Team von Trainer Jürgen Klopp aber dennoch den wettbewerbsübergreifend 9. Sieg in Folge ein. Xherdan Shaqiri sah das Spiel 90 Minuten lang von der Bank aus.

In der Tabelle überholen die «Reds» ManCity wieder. Die «Skyblues» liegen nach dem 35. Spieltag 2 Punkte zurück, haben aber noch ein Spiel in der Hinterhand.

Schneckenrennen um CL-Plätze

Im Kampf um die Champions-League-Plätze patzten sowohl Arsenal (4.) als auch Manchester United (6.).

Die «Gunners» verloren zuhause gegen Crystal Palace mit 2:3. Stephan Lichtsteiner und Granit Xhaka standen nicht im Aufgebot.

ManUnited kam auswärts bei Everton 0:4 unter die Räder. Damit verloren die «Red Devils» zum 6. Mal in 8 Spielen, seit Ole Gunnar Solskjaer zum neuen Trainer ernannt wurde.