Arsenal könnte mit einem Sieg gegen Chelsea an die Spitze zurückkehren. Bei den «Blues» liegt derzeit vieles im Argen.

Legende: Zwei Klubs in der Abwärtsspirale Cesar Azpilicuetas Chelsea und Arsenal mit Stürmer Gabriel Jesus. IMAGO / PA Images

Am Sonntag wurde Tatsache, was von vielen Anhängern Arsenals befürchtet werden musste. Manchester City eroberte erstmals seit dem 15. Spieltag die Tabellenführung und versetzte den Londoner Titelträumen einen weiteren Schlag. Die «Citizens» sind in Topform und haben zudem noch eine Partie weniger ausgetragen.

Vor eigenem Anhang könnten die ins Straucheln geratenen «Gunners» am Dienstag zumindest vorübergehend wieder an die Spitze zurückkehren. Nach 4 sieglosen Spielen empfängt das Team um Nati-Captain Granit Xhaka Stadtrivale Chelsea.

«Blues» im Tief

Von den Sorgen Arsenals können die «Blues» derzeit nur träumen. Trotz gewaltiger Transferoffensive befindet sich der Klub in einer veritablen Krise. Der letzte Pflichtspielsieg datiert vom 11. März, im gesamten April brachte die Offensive gerade mal ein Tor zu Stande. Das internationale Geschäft wird das 12.-platzierte Chelsea nächste Saison mit aller Wahrscheinlichkeit verpassen. Arsenal wird hingegen auch ohne Titel erstmals seit 2017 wieder in der «Königsklasse» auflaufen.