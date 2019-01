Matchwinner für den vierfachen Asienmeister Japan war Stürmer Yuya Osako von Werder Bremen, der 2 Treffer erzielte. Das 3:0 in der Nachspielzeit erzielte mit Genki Haraguchi ebenfalls ein Bundesliga-Legionär.

Nun gegen V.A.E oder Katar

Im Final trifft Japan am Freitag auf den Sieger des zweiten Halbfinals am Dienstag in Abu Dhabi zwischen Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate und Katar. Für den Iran war es die sechste Halbfinal-Niederlage beim Asien-Cup seit dem letzten Turniersieg 1976.