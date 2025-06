Assistenztrainer Down Under

Im April 2024 wurde Bruno Berner bei den Grasshoppers entlassen, war seinen Job als Cheftrainer los. Während andere Trainer sich nach einer Entlassung schnell in eine neue Anstellung stürzen, begab sich Berner erstmals auf Reisen. Mit seiner Familie verbrachte er unter anderem längere Zeit in Australien.

Vom Fussball los kam der 47-Jährige auch in seinen Ferien nicht. Bei verschiedenen Vereinen hospitierte er, unter anderem auch beim Macarthur Bulls FC im Süden Sydneys. Trainer dort ist Mile Sterjovski, den Berner aus einem gemeinsamen Jahr beim FC Basel 2005 kennt. Während der Hospitation reifte eine Idee. «Mile ist ein guter Freund von mir», erklärt Berner. «Bei der Verabschiedung hat er eine Zusammenarbeit vorgeschlagen und ich habe gedacht ‹das wäre super›.»

Beratung in der Familie

Was damals noch eine vage Idee war, wurde vor wenigen Wochen plötzlich konkret. Sterjovski war auf der Suche nach einem neuen Assistenztrainer und meldete sich deshalb bei Berner. Schnell lag von den Macarthur Bulls ein Vertrag vor. Berner ging auf das Angebot ein – nach langen Diskussionen mit der Familie.

«Der Schlüssel war meine Frau. Wir haben stundenlang diskutiert, ich habe eine Woche nicht geschlafen», sagt der Zürcher. Auch die Kinder wurden in die Entscheidung einbezogen. Bis schliesslich klar war: Ja, Berner nimmt das Angebot an und wagt Down Under ein Abenteuer.

Wissen aneignen

Finanzielle Gründe hatte der Wechsel nicht, «wegen des Geldes hätte ich es nicht machen dürfen», meint Berner. Vielmehr habe ihm gefallen, wie sehr sich der Klub um ihn bemüht hat. Zuvor hatte er sich lange in der Schweiz umgeschaut, eine Anstellung kam aber nirgends zustande.

Angst, dass das Abenteuer in Australien die Möglichkeit auf einen späteren Job in der Schweiz erschwert, hat Berner nicht: «Ich kann mir viel Wissen aneignen, das hoffentlich eines Tages auch wieder in der Schweiz gefragt sein wird.» Eine Rückkehr auf eine Super-League-Trainerbank schliesst der 47-Jährige also nicht aus. Vorerst läuft sein Vertrag in Australien für ein Jahr.