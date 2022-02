Legende: Pleite gegen die Fiorentina Remo Freuler (vorne, im Zweikampf gegen Fiorentinas Nicolas Gonzalez) kann die 0:1-Niederlage Atalantas nicht verhindern. Keystone

Mit einem Sieg auf Sardinien kann Napoli am Montag neuer Leader der Serie A werden – dank den Patzern der Mailänder Klubs am Wochenende. Titelverteidiger Inter tauchte zuhause gegen Sassuolo, Milan liess gegen Schlusslicht Salernitana zwei Punkte liegen.

Tabellenspitze 1. AC Milan 26 +24 56 2. Inter Mailand 25 +33 54 3. SSC Napoli 25 +29 53

Celtics-Besitzer steigt in Bergamo ein

Neben den Plätzen sorgte eine andere Meldung am Wochenende für Aufsehen in der Serie A: Atalanta Bergamo, der Klub mit den beiden Schweizern Remo Freuler und Berat Djimsiti, kündigte an, 55 Prozent der Anteile an eine US-Investorengruppe um Stephen Pagliuca zu verkaufen, den Co-Besitzer des NBA-Teams Boston Celtics.

Formal soll der Klub weiterhin von Antonio und Luca Percassi als Präsident bzw. CEO geführt werden. Das letzte Wort wird aber Pagliuca als Co-Vorsitzender haben. Nach Medienberichten spült der Verkauf dem Klub rund 400 Millionen Euro in die Tasche.

Mit Atalanta geht bereits der 9. Serie-A-Klub in ausländische Hände über. In 7 Klubs (Milan, AS Roma, Fiorentina, Genoa, Spezia, Venezia und künftig Atalanta) haben US-Investoren das Sagen.