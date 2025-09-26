Bei Atletico Madrid wachsen nach dem schwachen Saisonstart die Zweifel am Kult-Trainer. Nun wartet ausgerechnet Real.

Legende: Ist seine Reise bei Atletico Madrid bald zu Ende? Diego Simeone. Reuters/Daniel Cole

Seit 14 Jahren steht Diego Simeone bei Atletico Madrid an der Seitenlinie. Der leidenschaftliche Argentinier wird zweifelsohne als einer der erfolgreichsten Trainer der «Colchoneros» in die Geschichte eingehen. Aktuell aber bröckelt sein Ansehen – oder anders gesagt: Sein Kredit bei den Fans ist aufgebraucht.

Aus den ersten 6 Liga-Partien holte Atletico nur die Hälfte aller Punkte, dazu kommt die Auftaktniederlage in der Champions League bei Liverpool. Für ein Team, das im Sommer viel Geld in Transfers investiert und sich selbst als ernsthafter Herausforderer von Real Madrid und Barcelona ausgerufen hat, ist das ein Armutszeugnis.

Chance auf «Rehabilitierung»

Die Zweifel daran, dass Simeone noch der richtige Trainer ist, um Atletico weiterzuentwickeln, sind in den letzten Wochen gewachsen. Der 55-Jährige ist nicht mehr unumstritten.

Das könnte er aber – zumindest vorübergehend – auf einen Schlag wieder werden. Dann nämlich, sollte Atletico am Samstag im Stadtderby zuhause das noch makellose Real mit Neo-Coach Xabi Alonso besiegen.

