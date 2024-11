Legende: Stiess vor vier Jahren von River Plate zu Atletico Giuliano Simeone. Keystone/Chema Moya

Aufgrund der schweren Unwetter im Südosten Spaniens hätte sich Atletico-Trainer Diego Simeone eigentlich ein Wochenende ohne Ligaspiele gewünscht. Die 12. Meisterschaftsrunde ging dennoch über die Bühne. So kam es überhaupt zum ersten Treffer von Giuliano Simeone bei seinem Startelf-Debüt für Atletico Madrid.

In der 37. Minute traf der 21-Jährige ins weite Eck zum 1:0 gegen Las Palmas. Die Madrilenen gewannen am Ende 2:0 und liegen mit 10 Punkten Rückstand auf Barcelona auf dem 3. Platz.

«Ich bin sehr glücklich über meinen ersten Treffer in diesem Trikot, aber wir können die Geschehnisse in Valencia nicht ausblenden. Meine Kraft und Unterstützung geht an all die Opfer», sagte der Stürmer.

Papa Simeone erklärte nach dem Spiel: «Ich betrachte Giuliano als Fussballspieler. Ihn zu verpflichten, ist mit der Absicht geschehen, dass er uns helfen kann.» Es gelte das Leistungsprinzip. Simeone: «Wer mehr rennt, spielt. Wer nicht rennt, spielt weniger.» Giulianos Bruder Giovanni (29) geht übrigens für Serie-A-Leader Napoli auf Torjagd.