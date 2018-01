Aubameyang sorgt für Ärger und Ratlosigkeit

Am Wochenende wurde Pierre-Emerick Aubameyang bei Borussia Dortmund bereits zum 3. Mal suspendiert. Ein Wechsel des Gabuners scheint nur noch eine Frage der Zeit.

Thomas Tuchel strich Aubameyang in der Saison 16/17 wegen eines verbotenen Ausflugs nach Mailand aus dem Kader. Unter Peter Bosz wurde der Topskorer suspendiert, weil er zu spät beim Training erschien.

Die Dortmunder Verantwortlichen hielten dennoch zu ihrem wohl wichtigsten Spieler. Seit Samstag scheint die Geduld nun aber zu Ende. Aubameyang hatte die Mannschaftssitzung geschwänzt. Er habe den Termin vergessen, begründete der Stürmer seine Absenz. Die nächste Suspendierung war die Folge.

« Klar ist: So kann es nicht weitergehen. » Michael Zorc

BVB-Manager

«Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo man es nicht mehr tolerieren kann und da sind wir heute angekommen. Ich weiss nicht, was in seinem Kopf vorgeht», sagte BVB-Manager Michael Zorc. «Klar ist: So kann es nicht weitergehen.»

Einiges deutet darauf hin, dass Aubameyang seinen Abgang aus Dortmund provoziert. Wechselgerüchte um den 28-Jährigen gab es zuletzt immer wieder. Aktuell soll Arsenal grosses Interesse zeigen. Angesichts des jüngsten Fehltrittes ist man beim BVB einem Abgang wohl nicht mehr abgeneigt.