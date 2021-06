Silas Wamangituka vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat offenbar 2 Jahre lang unter falscher Identität gespielt. Der Kongolese offenbarte den Schwaben kürzlich, dass er «Opfer von Machenschaften seines ehemaligen Spielervermittlers» geworden und Wamangituka nicht sein richtiger Name sei.

Katompa Mvumpa statt Wamangituka

Sein korrekter Name ist demnach Silas Katompa Mvumpa. Auch das Geburtsdatum des Flügelstürmers, der in der abgelaufenen Saison in 25 Spielen 11 Tore erzielt hatte, war wohl falsch. Laut VfB wurde er im Oktober 1998 in Kinshasa geboren und ist somit ein Jahr älter als ursprünglich angenommen. Laut seinem Klub habe der Spieler keine Konsequenzen zu befürchten.

Zur falschen Identität soll es durch einen ehemaligen Spielervermittler gekommen sein. Dieser habe den damals 19-Jährigen in Paris bei sich wohnen lassen und Namen und Geburtsdatum verändert. Der VfB vermutet, dass dies passierte, um die Verbindung des Stürmers zu seinem Ausbildungsklub im Kongo zu unterbrechen. Zudem habe sich Silas dadurch vom Vermittler erpressbar gemacht.