Die Meisterschaften in Belgien und Zypern werden nicht fortgesetzt. Brügge ist Meister, Omonia Nikosia (noch) nicht.

Auch in Zypern ist Schluss

Legende: Wäre wohl lieber auf andere Art und Weise Meister geworden Brügge-Goalie Simon Mignolet. imago images

Nachdem in Frankreich und den Niederlanden die nationalen Meisterschaften bereits beendet wurden, folgt nun auch in Belgien und Zypern der definitive Abbruch.

Die Vollversammlung des belgischen Fussballverbands Pro League stimmte am Freitag endgültig dafür, die Spielzeit frühzeitig abzubrechen. Damit kommt der FC Brügge zum 16. Titel in seiner Klubgeschichte. Absteiger ist Waasland-Beveren.

Vorzeitiges Ende auch in Zypern

In Zypern fällte der Fussballverband CFA am Freitag ebenfalls den Entscheid, die laufende Meisterschaft abzubrechen. Ob es einen Meister geben wird, steht noch nicht fest. Omonia Nikosia darf indes an der Qualifikationsrunde zur Champions League teilnehmen.

Neun Spieltage vor Schluss führte Omonia das Klassement vor Anorthosis Famagusta (beide 46 Punkte) an, Meister APOEL Nikosia (40) auf Platz drei hatte sechs Punkte Rückstand.