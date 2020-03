Legende: Rummenigge mit klarem Ziel Der wirtschaftliche Schaden durch die Corona-Krise soll so gering wie möglich ausfallen. imago images

Wie überall in der Sport-Welt ruht wegen der Corona-Krise auch in der Bundesliga der Spielbetrieb. Geht es nach Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandchef von Bayern München, «sollten wir diese Saison unbedingt zu Ende spielen, aus Gründen der sportlichen Fairness, aber natürlich auch, um den wirtschaftlichen Schaden so gering wie möglich zu halten.»

Man müsste sich mit diesem Szenario gegebenenfalls auseinandersetzen.

Für ihn wäre es gar eine Möglichkeit, dass die Saison erst im September endet und die neue Spielzeit erst im Winter beginnt. «Wenn das unter den Aspekten von Gesundheit und politischer Einschätzung nicht anders möglich wäre, müsste man sich mit diesem Szenario gegebenenfalls auseinandersetzen», sagte Rummenigge in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Corona-Krise würde bei allen Klubs an die Substanz gehen, erklärt Rummenigge. «Auch auf den FC Bayern kämen wirtschaftliche Schwierigkeiten zu, wenn wir zu lange nicht Fussball spielen», so der 64-Jährige.