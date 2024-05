Legende: Zurück auf dem Thron Real Madrid ist spanischer Meister. imago images/ZUMA Wire

Real Madrid hat sich vorzeitig den spanischen Meistertitel gesichert. Die Madrilenen setzten sich zuhause gegen Cadiz dank Toren von Brahim Diaz, Jude Bellingham und Joselu nach der Pause mit 3:0 durch. Coach Carlo Ancelotti hatte vor dem wichtigen Rückspiel in der Champions League gegen Bayern München am kommenden Mittwoch einige Stars geschont.

Weil Barcelona im Anschluss das Verfolgerduell mit Girona aber nach 3 Gegentoren innert 10 Minuten (vom 2:1 zum 2:4) mit 2:4 verlor, feiert Rekordmeister Real 4 Runden vor Schluss den 36. Meistertitel. Real Madrid löst Erzfeind Barça ab, das sich im vergangenen Jahr den Meistertitel gesichert hatte.

Barcelona nur noch auf Rang 3

Barcelona musste zudem Girona in der Tabelle vorbeiziehen lassen und rutschte auf Rang 3 ab. Die «Blaugrana» hatten zur Pause 2:1 in Führung gelegen – damit wäre Reals Meisterparty noch vertagt worden. Doch nach der Pause drehten Portu mit einem Doppelpack und Miguel Gutierrez die Partie zwischen der 65. und 75. Minute zugunsten des Heimteams.

CL-Traum für Girona wird wahr

Dank dem Sieg geht für das Überraschungsteam ein weiterer Traum in Erfüllung: Girona wird nächste Saison zum ersten Mal in der Klubgeschichte in der Champions League spielen. Dabei war das Team aus dem Nordosten Spaniens erst 2022 nach 3 Jahren in der Zweitklassigkeit wieder in die höchste Spielklasse aufgestiegen.

