Servus FCA. Danke liebe Fans für Eure tolle Unterstützung. Danke auch an mein Team. Hat Spass gemacht mit Euch Ich wünsche Euch Alles erdenklich Gute für die Zukunft. Hopp FCA... weiter immer weiter!! Un abbraccio Euer Steph Goodbye FCA. Thank you dear fans for your great support. Thanks also to my team. I had a great time with you guys I wish you all the best for the future. Come on FCA... keep going on and on! Big hugs, StephArrivederci FCA. Grazie, cari fan, per il vostro grande supporto. Grazie anche alla mia squadra. Mi sono divertito molto con voi Vi auguro tutto il meglio per il futuro. Forza FCA... continuate così! Un abbraccio, Steph#FCAugsburg #FCA1907 #Servus #Goodbye #Arrivederci