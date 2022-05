Legende: Fiel hier bereits die Vorentscheidung? Bochum und Bielefeld im Duell am Freitagabend. Imago/Beautiful Sports

Der Vorwurf war klar: Mit dem EL-Final vor Augen und dem Titel im Sack würden Frankfurt und die Bayern ihr Restprogramm in der Liga nicht mehr mit der gleichen Seriosität angehen. Tatsächlich sorgen aber eher Spielverschiebungen aufgrund von Fernsehrechten für potenzielle Wettbewerbsverzerrung in der Bundesliga.

Pech, wer früh spielt

So schaute Bielefeld zum Auftakt des vorletzten Spieltags in die Röhre. Die abstiegsgefährdeten Ostwestfalen mussten bereits am Freitag in Bochum antreten – und verloren die Partie. Damit hatte Hertha Berlin bereits vor dem Duell mit Mainz am Samstagnachmittag Gewissheit, dass dem Hauptstadtklub schlimmstenfalls die Relegation droht. Und auch Stuttgart kann aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber der Arminia in München auf ein Remis spekulieren.

Das gleiche Bild zeichnet sich auch in der 2. Bundesliga. Während Darmstadt am Freitag und der HSV am frühen Samstagnachmittag um Punkte kämpfen, können Schalke und Bremen, die erst am Abend oder am Sonntag im Einsatz stehen, entspannt die Resultate der Konkurrenz abwarten.