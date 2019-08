Bereits in der 2. Runde des DFB-Pokals kommt es zum Knüller zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Damit werden sich am 29. oder 30. Oktober gleich mehrere Schweizer gegenüberstehen. Bei den von Lucien Favre trainierten Dortmundern spielen Roman Bürki, Marwin Hitz und Manuel Akanji. In Mönchengladbach stehen Yann Sommer, Nico Elvedi, Breel Embolo, Denis Zakaria und Michael Lang unter Vertrag.