Der ehemalige Schweizer Nationalspieler Mario Eggimann wird beim Karlsruher SC in der 2. Bundesliga neuer Geschäftsführer Sport.

Legende: Spielte selbst 6 Jahre beim KSC Mario Eggimann. www.ksc.de

Der Karlsruher SC stellt seine sportliche Führung neu auf. Mario Eggimann, bislang Vizepräsident des Zweitligisten, übernimmt den vakanten Posten als Geschäftsführer Sport, teilten die Badener mit. Der bisherige Sportchef Sebastian Freis wird dagegen mit sofortiger Wirkung freigestellt, nachdem es in letzter Zeit immer wieder zu Kritik bei Transferentscheidungen gekommen ist.

«Wir sind sehr froh, dass wir Mario Eggimann für uns in dieser so wichtigen Position gewinnen konnten. Im Laufe des Prozesses, den Mario Eggimann federführend für uns umgesetzt hat, ist uns klargeworden, dass er die beste Lösung ist», wird KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze in der Klub-Mitteilung zitiert. Eggimann übernimmt ab sofort die Kaderplanung für die neue Spielzeit.

Aufstiegskapitän von 2007

Der 44-jährige Schweizer hatte von 2002 bis 2008 selbst für den KSC gespielt und den Verein als Kapitän in die Bundesliga geführt. Aktuell spielen die Karlsruher wieder in der 2. Bundesliga liegen dort im Mittelfeld auf Rang 9.