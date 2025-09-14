Der Augsburger Neuzugang Fabian Rieder trifft nach einer Viertelstunde, muss sich aber doch noch St. Pauli geschlagen geben.

Legende: Nahm schon früh Einfluss Fabian Rieder braucht nur eine Viertelstunde bis zu seinem Premierentreffer für Augsburg. Imago/Metelmann

Viel Anlaufzeit brauchte Fabian Rieder bei seinem neuen Arbeitgeber Augsburg nicht. Der Nati-Mittelfeldspieler traf schon in der 16. Minute nach einer Flanke von Han-Noah Massengo per Kopf. Am Ende blieb es bei der Ehrenmeldung, denn seine «Fuggerstädter» gaben den Vorsprung im Spiel der 3. Bundesliga-Runde noch her und unterlagen auswärts St. Pauli 1:2.

Einen unglücklichen Einfluss aufs Resultat nahm dabei Rieders Teamkollege Cédric Zesiger. Der Schweizer Verteidiger hatte bei beiden Gegentoren seinen Fuss im Spiel. Erst verursachte er einen Handspenalty. Zwar scheiterte Andréas Hountondji an Augsburg-Goalie Finn Dahmen, er konnte aber den Abpraller doch noch über die Linie drücken (45.).

In Halbzeit zwei bekundete Zesiger abermals Pech. Er fälschte den Abschluss von Danel Sinani zum 2:1 für St. Pauli ins eigene Tor ab (78.). Darauf fand Augsburg keine Antwort mehr. Während der FCA auf drei Punkten sitzenbleibt, hält St. Pauli nach 3 Runden bei bereits sieben Zählern.

