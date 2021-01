Legende: Der Mann hat einen kräftigen Abstoss Gestatten, Weltrekord-Keeper Tom King. imago images

Als Newports Torhüter Tom King in der vierthöchsten englischen Liga zum Abstoss anlief, rechnete er kaum damit, dass er sich wenige Sekunden später Weltrekordhalter würde nennen dürfen. Doch der Ball flog tief in die gegnerische Platzhälfte, setzte vor dem Strafraum tückisch auf und flog in hohem Bogen über Cheltenham-Goalie Joshua Griffiths.

96,01 Meter hatte das Leder überwunden. Wie Guinness World Records am Donnerstag verifizierte: Weltrekord! «Mein Name steht nun in dem Buch, das man jedes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommt», freute sich King.

Zum Torjubel hatte er indes trotz seines Premierentreffers als Profi nicht angesetzt. Grund: Sein Gegenüber Griffiths tat ihm leid. «Ich habe mich nach dem Spiel bei ihm entschuldigt», erklärte der Torschütze wider Willen. Immerhin glich Cheltenham noch zum 1:1 aus.

Ich habe mich nach dem Spiel bei Griffiths entschuldigt.

Eine ähnliche Szene hatte sich 2018 in der Super League zugetragen. Beim Riesenpatzer von Anthony Maisonnial, der nach nur einer Partie dessen Ende bei Sion bedeutet hatte, überwand der Ball indes «nur» rund 80 Meter ...