Beim Heimsieg von D.C. United gegen Orlando in der MLS sorgte der Engländer spektakulär für die Entscheidung.

5 Spiele war Washington in der Major League Soccer zuletzt ohne Sieg geblieben. Im Heimspiel gegen Orlando kehrte der Klub aus der Hauptstadt dank einem 1:0-Erfolg zurück in die Erfolgsspur. Zur grossen Figur auf Seiten von D.C. United avancierte Wayne Rooney. Der 33-jährige Engländer erzielte in der 10. Minute den entscheidenden Treffer für seine Mannschaft.

Und wie er das tat: Nach einem gegnerischen Fehlpass realisierte Rooney, dass Orlandos Torhüter Brian Rowe zu weit vor dem Tor stand. Der ehemalige englische Nationalspieler fasste sich ein Herz und zog aus 64 Metern ab. Sein Schuss flog über Rowe hinweg ins Netz. Aber sehen Sie selbst: