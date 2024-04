Die Last-Minute-Experten von Meister Bayer Leverkusen haben erneut zugeschlagen und gegen Stuttgart tief in der Nachspielzeit ausgeglichen.

Ausgleich in der 96. Minute

Legende: Grosser Jubel nach dem 2:2 Bei Leverkusens Spielern. IMAGO / Beautiful Sports

Bayer Leverkusen kann in dieser Saison einfach nicht verlieren. Ohne den gesperrten Granit Xhaka geriet der deutsche Meister gegen Champions-League-Aspirant Stuttgart in der 31. Runde der Bundesliga zwar mit 0:2 in Rückstand. Chris Führich (47.) und Deniz Undav (57.) hatten für die Schwaben getroffen.

Doch dann setzte Leverkusen zur Aufholjagd an. Zuerst verkürzte Amine Adli (61.), bevor der vermeintliche Ausgleich kurz darauf aberkannt wurde. Aber in der 96. Minute – die angezeigte Nachspielzeit war bereits abgelaufen – kamen die Leverkusener noch zu einem letzten Freistoss. Die Flanke landete über Umwege bei Robert Andrich, der mit einem satten Schuss zum vielumjubelten 2:2 traf.

Mega-Serie geht weiter

Damit blieb das Team von Trainer Xabi Alonso auch im 46. Pflichtspiel der Saison ohne Niederlage. Der späte Treffer von Andrich war zudem das 15. Tor der Leverkusener in der Nachspielzeit. Bereits in der Vorwoche hatte Bayer zum letztmöglichen Zeitpunkt noch ausgeglichen.